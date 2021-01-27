Скандальна російська співачка і телеведуча Ольга Бузова показала, як завершилося її бурхливе святкування дня народження

Як передає Politeka.net, після розриву зі своїм хлопцем Давою, хто Ольга звинуватила в насильстві, вона закотила вечірку, щоб розважитися.

Свято було з розмахом, вже при вході зіркових гостей зустрічали чани з чорною ікрою.

Бузова після вечірки показала, скільки їй надарували квітів.

"У мене просто немає слів 😻 🔥 Я ще буду багато разів говорити спасибі всім хто був на святі, і всім хто до нього причетний 💞❤ але зараз я ще раз хочу подякувати моїм гостям ❤❤❤. Спасибі величезне всім моїм друзям і Моїм людям 💞 🥰 вдома неймовірна краса 💐 я все забрала, розпакування зроблю завтра в сторіс 😍 валюся з ніг", - написала вона на своїй сторінці в Instagram.

Поста стали активно коментувати.

"Мені шкода стільки краси загубили на 5 днів максимум. Вже краще в горщику живі", "красуня, розумничка, все ще попереду 😍 😍 😍 і тільки хороше», «на одному маленькому клаптику кімнати 3 портрети себе коханої, і це тільки те, що в кадр потрапило. Жодного разу не бачила такого у нормальних людей, зазвичай рідні на фото, сім'я, близькі... Тобі взагалі ніхто не потрібен і не дорогий, все фальшиво», «Парад лицемірства пройшов....Ура", "Море квітів показухи і блаблабла, а жіночого щастя немає», «коли купа квітів а в душі порожнеча а вдома самотньо так і даром такі квіти не потрібні... як на кладовищі", " блін, все розумію, співачка, актриса, зірка, багато чого домоглася.. але стільки пафосу і самозамилування.. прям неприємно дивитися", - писали Бузової.

Також користувачі Мережі побажали Бузової помиритися в Давій.

"Оля, помирися з Давою, він найкраще, що може трапитися в твоєму житті», «якщо є можливість зберегти відносини з д.збережи. Розберіться вже удвох наодинці не через мережу і інсту. Адже любов в очах обох є. Час йде і відносинами і любов'ю не кидаються", - писали в коментарях.

Нагадаємо, вечірка Бузової з чорною ікрою обернулася жорстким скандалом: "Весь шоу-бізнес тобі лестити не буде!".

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