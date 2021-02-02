Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала неохайним образом на зйомках шоу

Анастасія кілька днів тому вирішила відправитися після свого дня народження на чергове скандальне шоу, в якому взяла участь в якості гості. На зйомках ефіру Волочкова з'явилася в непристойній червоній сукні в підлогу з глибоким декольте і туфлях на шпильці.

Причому занадто обтягуюча тканина підкреслила і зайву вагу артистки, і обвислий бюст, відкритий невдалим чином. Вечірній макіяж з блискітками і відсутність колготок спантеличило користувачів мережі, адже неохайний вигляд не відповідав погоді - навіть в приміщенні всі були досить скромно одягнені, тоді як балерина перестаралася з «епатажем».

У шоу Волочкова постійно говорила про заздрість хейтерів і про те, як багато людей лихословлять, адже вона занадто талановита. На анти-фанатських групах не змогли пройти повз користувачі:

"Мда... Не думала, що Слуцька такої думки про шпагатах. Частина професії - не означає, що цим місцем світити можна майже без трусів; чому вимагають захоплень від вульгарності? Може бути геть з публічного простору бездарну вульгарність і самодіяльність?; У Волочкової вкрай мало красивих фото!!! Суцільна реклама-візьміть меняяя😜; звичайно, їй все одно, що буде, тому що ексгібіціонізм це не злочин, це хвороба; Сидиит квадрат в червоній сукні, Сі*ки до пупа висять😢».

Примітно, що в мережі користувачі Instagram Волочкової рідко – скандальна особистість була стільки разів замішана в неоднозначних ситуаціях, що багато хто просто впевнені: насправді у балерини нікого і не було, вона просто намагається привернути увагу до себе. У черговій публікації Волочкова вирішила похвалитися своїм перетворенням і новою зачіскою, а щоб уникнути коментарів – приховала доступ до них.

«Я побачила і відчула, що коли відпускаєш ситуацію і людину зі свого життя.., не перестаєш залишатися сама собою, відчуваєш свободу, посміхаєшся, одягаєш перуку і зберігаєш почуття самоіронії, - життя дарує нові фарби!😉 🦢 🌺 ",- позуючи з перукою на голові на знімку, і в сукні з бюстом назовні, повідомляє під постом Анастасія.

Нагадавши, Волочкова залишилася без нареченого після гучних гулянь і заговорила про цькування: «його фінансовий достаток...».

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