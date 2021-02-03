Актриса Ольга Сумська приголомшила проникливою промовою
Як передає Politeka.net, 54-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" на своїй сторінці в Instagram, на яких постала в образі Лесі Українки.
Сумська розповіла про новий проект "Українського радіо" в якому вона бере участь.
"Цікавий проект... в образі Лесі Українки", - підписала кадри актриса, на яких зображена в звукозаписній студії.
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«У нас велика біда, що багато людей думають, що досить говорити по-українськи, а надто вже коли писати дещицю, щоб мати право на назву патріота, робітника на рідній ниві, чоловіка з певними переконаннями і т. п. Така легкість репутації приманює многих», - вимовляє актриса слова Лесі Українки, написані нею в листі до Михайла Драгоманова.
Нагадаємо, раніше Ольга Сумська ризикнула показати себе без макіяжу і зачіски - в "похідному" образі.
Так, повертаючись з гастролей додому до Києва, українська актриса позувала в купе поїзда - в чорному світшоті, злегка розпатлана і вмита. Під час довгого шляху Ольгу Сумську потягнуло на одкровення.
Нагадаємо, що підрослу онуку Ольги Сумської показали в мережі, рідкісне фото.
Також Politeka писала, що пишногруда дочка Ольги Сумської розстебнула блузку і звела з розуму розкутим чином.
Як Politeka повідомляла, що пишногруда дочка Ольги Сумської показала свою красу крупним планом: аж очі розбігаються.