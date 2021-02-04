Американська модель Ебігейл Рэтчфорд ощасливила фанатів розкутою поведінкою і спокусливими кадрами

Як передає Politeka.net, Ебі зробила новий пост у своєму мікроблозі в Instagram, в якому повідомила, що повернула "дорогоцінний" ролик, видалений раніше через прикру помилку (щоб подивитися, проскрольте вниз).

Так, розпалена брюнетка продефілювала на кадрах, будучи в крихітному бікіні "зміїного" забарвлення. Ретчфорд встановила камеру зверху, таким чином даючи шанувальникам оцінити її чудові форми в повному вигляді.

Дівчина "стрясала" апетитними "диньками", поки акуратно крокувала перед об'єктивом, і кожним своїм рухом доводила публіку до екстазу.

"Цей ролик був видалений помилково 😱 не звертайте на мене уваги сьогодні, прокоментуйте і поставте лайк, будь ласка, ррррр 💋", - йдеться в підписі.

Користувачі розщедрилися на компліменти в коментарях:

"Досконалість з голови до п'ят 👌 ✨"

"Богиня😍"

"Такий дивовижний витвір ❤️"

"❤ Вражає"

"Хороший набір молочних 🥛 коктейлів 😘 😋 "

"я був дуже злий, коли його видалили 😂 💔 "

"Ти звела нас з розуму 😍"

Примітно, що Ретчфорд не відразу стала моделлю – їй довелося багато працювати в інших сферах. Поки дівчина не зрозуміла, що зможе заробляти на своїй зовнішності. Тоді Ебігейл завела сторінку в Instagram і почала постити відверті фото – в купальниках, в нижній білизні, в пікантних нарядах. Нині у неї більше 9 мільйонів фолловерів, яким модель не дає шансу розслабитися.

Нагадаємо, Ретчфорд в бікіні прикувала погляди до апетитних " подружок"

А ще Politeka писала, що розкішна Ебі Ретчфорд ледь не впустила бюст з купальника, показавши, як виглядає спокуса

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд прикувала до себе погляди, "впустивши" бюст з декольте