Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно втратила батька, звернулася до шанувальників

Як передає Politeka.net, новий пост з'явився на сторінці артистки в Instagram.

Каменських подякувала всім, хто висловив їй підтримку в цей непростий період. Співачка також опублікувала своє фото, де зображена в чорному об'ємному светрі.

"Друзі мої, я отримала від вас стільки тепла і добрих слів. Ви такі світлі, душевні і відчувають люди. Дякую кожному з вас за неймовірну підтримку і енергію добра", - написала співачка.

Каменських додала, що намагається відплатити всім своєю творчістю.

Я дуже сподіваюся, що моя музика, пісні, мої відео, все, що я роблю - дарує вам стільки ж щастя, натхнення і радості, скільки даруєте мені ви! Дякую ❤ Люблю вас і бажаю, щоб кожен день був щасливим!

На таке проникливе звернення бурхливо відреагували в мережі.

"Настя, спасибі тобі", "Шалено любимо, і дякуємо за все, що ви робите для нас», «Дівчинко, душевна краса віє від тебе, щастя», «Настуся, ми тебе дуже любимо, щастя, любові тобі красиве Малятко❤», - пишуть до коментарях.

Нагадаємо, батько Насті Каменських пішов з життя 25 січня.

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