Суддя шоу " Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво похвалився своїми танцями

48-річний кулінар розмістив кілька відео на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net. (Щоб подивитися-проскролльте вниз).

Схоже, відомий ресторатор вирішив показати, що хороший не тільки кулінарній справі.

"Танці-класний спосіб підняти собі настрій. Тому я танцюю завжди і скрізь: вдома, на роботі, в машині, навіть в душі», - розповів суддя шоу "Майстер Шеф".

Ектор енергійно рухався під музику. На одному з відео він навіть повернувся до глядачів спиною і потряс сідницями. Також ресторатор задіяв і свою собачку, хоча показав її не з кращого боку.

Зазначимо, думки користувачів Мережі щодо побаченого роздяглися. Хтось обурюється і вважає, що Ектор займається не тоєм, чим потрібно. У той же час інші захоплюються ним і навіть кличуть на шоу «Танці з зірками».

"Що з тобою Ектор?", "Ектор, що ти робиш?", "Не тим, що потрібно займається, якось не для нього», «Ектор вже не той», «він знає, як нам підняти настрій», «Ай, клас», «у вас, добре виходить», «Ого, нічого собі, Шалунішка», «Ектор, хотілося б побачити вас в «Танцях з зірками», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, суддя шоу "Майстер Шеф" Хіменес-Браво розстебнув джинси і побешкетував на камеру.

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