Обранець "Холостячки" Мішиної Олександр Еллерт показав, як проводить час з сином Ксенії

У своєму Instagram Stories він поділився кадрами дозвілля з дитиною, пише Politeka.net.

Коханий "Холостячки" з її сином Платоном прийшли на футбол до старого друга Еллерта.

Там, за традицією, їм довелося пройти через "коридор новачків". Спочатку через "коридор" з стусанами пропустили футболістів команди.

А потім дісталося і Олександру з Платоном. Спортсмени били коміка руками по спині.

Маленький Платон навіть впав, намагаючись швидше подолати "коридор". Йому допомогли встати і злегка по-доброму шльопнули.

Еллерт також поскаржився, що йому не дозволили грати.

"Коротше, мені подарували футболку. І я відчуваю себе депутатом якоїсь облради, тому що мені подарували футболку, а грати не дозволили. Кайф», - сказав він.

Раніше Еллерт розповідав, що знайшов спільну мову з Платоном ще під час зйомок "Холостячки". Після фіналу шоу Ксенія розповіла синові, що тепер вони з Сашею стануть однією сім'єю, і хлопчик дуже зрадів.

Нагадаємо, обранець "Холостячки" Мішиної Еллерт показав, чим годує дітей, поки не бачить Ксенія:" повний, коротше..."

Як повідомляла Politeka, обранець "Холостячки" Мішиної Еллерт не зміг стримати злість, відео: "офіційний м*дак тижня"

Також Politeka писала, що обранець "Холостячки" Еллерт з новою стрижкою здивував сивиною і схожістю з відомим актором: "знаєте, де я пропадав?"