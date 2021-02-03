Подружжя Юрія Горбунова Катя Осадча захопила стильним виглядом поруч з тренером шоу "Голос країни" Олегом Винником
Фото телеведучої і співака з'явилося на офіційній сторінці програми "Світське життя" в Instagram, пише Politeka.net.
Зазначимо, Осадча, яку останнім часом стали підозрювати у вагітності, анонсувала новий сезон свого шоу.
"Де, як і з ким зірки відпочивали на зимових канікулах-розпитали з перших вуст за лаштунками "Голос країни" До зустрічі в ефірі. Скучили по свіженьке?" - йдеться в пості.
Для першого випуску вона вибрала костюм, що складається з подовженого піджака пастельного синьо-сірого відтінку, і червоних розкльошених брюк. Таке вбрання Катя поєднала з туфлями-човниками в тон штанів і високим капелюхом червоного кольору.
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Образ теледіва доповнила витонченими сережками і макіяжем з акцентом на очі.
Олег Винник у своєму вбранні віддав перевагу одному кольору-чорному.
Відзначимо, останнім часом Осадчу стали підозрювати в третій вагітності. Користувачі Мережі уважно розглядають нові фото телеведучої, шукаючи підтвердження своїм здогадкам.
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