Уряд поверне Україну до поділу на зони карантину

Через зниження кількості захворювань коронавірусом Україна знову повернеться до адаптивного карантину і буде поділена на зони.

Про це під час засідання Кабінету Міністрів 3 лютого заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що рішення буде прийнято найближчими днями.

"В Україні зараз спостерігається контрольована і стабільна ситуація з поширення коронавірусу. Епідеміологічна ситуація дозволяє повернутися до моделі адаптивного карантину, коли в регіонах будуть встановлюватися різні рівні епідеміологічної безпеки: зелений, жовтий, помаранчевий або червоний", — повідомив глава Кабміну.

За його словами, зараз у лікарнях перебуває менш ніж 18 300 госпіталізованих, тоді як у грудні в медзакладах було понад 28 тис.українців з діагнозом або з підозрою на COVID-19.

Нагадаємо, що станом на середу, 3 лютого, коронавірусом в Україні та світі заразилося близько 104,4 млн осіб. За минулий день виявили 451 353 нових інфікованих. Усього від хвороби померло понад 2,2 млн пацієнтів.

Водночас одужали – 76,3 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 114 тис., Бразилії – 56 тис. та Іспанії – 29 тис.

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