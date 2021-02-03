Внучка знаменитої співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, прийняла цікаву позу в боді
Довгонога красуня похвалилася формами в спокусливому вбранні, передає Politeka.net. Модель показала фігуру, якою хочеться захоплюватися.
Соня позувала в чорному боді з довгими рукавами. Одяг обтягнув великі груди і тонку талію.
На ніжки внучка Ротару натягнула колготки тілесного кольору, завдяки чому вони сяяли на світлі. Стрункі довгі ніжки притягували погляд.
Євдокименко взула масивні черевики, що контрастно виглядало в образі, в цілому.
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Модель прийняла цікаву позу, нахилившись і вигнувшись. Її спинка здавалася дугою.
Красуня закрила очі, ніби про щось задумавшись.
У підписі Софія поставила смайлик: "🖤".
За годину пост зібрав понад 600 лайків і багато коментарів, в основному у вигляді смайликів.
"Хороша", "навіть вище зараз", "Готово? 😅 ", "Прекрасна дівчина", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, зараз на сторінку внучки Ротару підписані 163 тисячі осіб.
Нагадаємо, Соня Євдокименко з дитинства займається модельним бізнесом, а також танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, і брала уроки вокалу.
Красуня знімалася для журналів і навіть отримала титул "Краща модель України".
А у 2018 році Соня дебютувала як співачка, представивши композицію «Unbreakable».
Зараз красуня продовжує набирати популярність. Вона займається творчістю і також знімається.
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