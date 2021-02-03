Внучка знаменитой певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, приняла интересную позу в боди
Длинноногая красотка похвасталась формами в соблазнительном наряде, передает Politeka.net. Модель показала фигуру, которой хочется восхищаться.
Соня позировала в черном боди с длинными рукавами. Одежда обтянула большую грудь и тонкую талию.
На ножки внучка Ротару натянула колготки телесного цвета, благодаря чему они сияли на свету. Стройные длинные ножки притягивали взгляд.
Евдокименко обула массивные ботинки, что контрастно смотрелось в образе, в целом.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Как Кароль, Каменских, Брежнева и другие стильные звезды одевались до популярности: неловкие фото
Осадчая показала свой зимний дом и роскошную территорию по соседству с Потапом и Каменских: "Снежит"
Избранник "Холостячки" Эллерт с новой стрижкой удивил сединой и сходством с известным актером: "Знаете, где я пропадал?"
Беременная жена Павлика резко ответила, каково ей спать с 55-летним мужем: "Мне противно за таких..."
Модель приняла интересную позу, наклонившись и выгнувшись. Ее спинка казалась дугой.
Красотка закрыла глаза, будто о чем-то задумавшись.
В подписи София поставила смайлик: "🖤".
За час пост собрал более 600 лайков и много комментариев, в основном в виде смайликов.
"Хороша", "Даже выше сейчас", "Готово? 😅", "Прекрасная девушка", - написали пользователи сети.
Отметим, сейчас на страничку внучки Ротару подписаны 163 тысячи человек.
Напомним, Соня Евдокименко с детства занимается модельным бизнесом, а также танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, и брала уроки вокала.
Красотка снималась для журналов и даже получила титул "Лучшая модель Украины".
А в 2018 году Соня дебютировала как певица, представив композицию «Unbreakable».
Сейчас красотка продолжает набирать популярность. Она занимается творчеством и также снимается.
Напомним, вернувшаяся на родину внучка Ротару с малышом на руках растрогала сеть: "Грусть в глазах"
А еще Politeka писала, что внучка Софии Ротару вернулась в Украину и засветила красавицу-маму на редком семейном фото: "как две капли воды"
Также Politeka сообщала, что 19-летняя внучка Ротару подразнила красотой в бесстыжем топике, от которого захватывает дух: «Словами не передать!»