Внучка знаменитой певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, приняла интересную позу в боди

Длинноногая красотка похвасталась формами в соблазнительном наряде, передает Politeka.net. Модель показала фигуру, которой хочется восхищаться.

Соня позировала в черном боди с длинными рукавами. Одежда обтянула большую грудь и тонкую талию.

На ножки внучка Ротару натянула колготки телесного цвета, благодаря чему они сияли на свету. Стройные длинные ножки притягивали взгляд.

Евдокименко обула массивные ботинки, что контрастно смотрелось в образе, в целом.

Модель приняла интересную позу, наклонившись и выгнувшись. Ее спинка казалась дугой.

Красотка закрыла глаза, будто о чем-то задумавшись.

В подписи София поставила смайлик: "🖤".

За час пост собрал более 600 лайков и много комментариев, в основном в виде смайликов.

"Хороша", "Даже выше сейчас", "Готово? 😅", "Прекрасная девушка", - написали пользователи сети.

Отметим, сейчас на страничку внучки Ротару подписаны 163 тысячи человек.

Напомним, Соня Евдокименко с детства занимается модельным бизнесом, а также танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, и брала уроки вокала.

Красотка снималась для журналов и даже получила титул "Лучшая модель Украины".

А в 2018 году Соня дебютировала как певица, представив композицию «Unbreakable».

Сейчас красотка продолжает набирать популярность. Она занимается творчеством и также снимается.

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