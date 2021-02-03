Співачка Джамала, яка вирішила майже місяць тому скинути 10 кг, розповіла, що вийшло в результаті

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала новий пост у своєму мікроблозі в Instagram, поділившись тим, що накипіло.

Артиста супроводила "сповідь" серією фото, на яких постала в безформному одязі: блакитних джинсах-кюлотах, чорному пальто, яке, здавалося, на пару розмірчиків більше, й черевиках на широкій платформі. Джамала куталася в пальто, ховала обличчя за волоссям та виглядала дещо засмученою.

Можливо, причина в наступному:

"Отже, друзі мої, готова доповідати про виконану роботу і нові правила харчування за минулі три тижні. Зізнаюся, вчора мені було дуже сумно 😭 У мене був день примірок перед фотосесією, звичайно, я мріяла влізти в усе модельне і бажано XXS. Але ні, дива не сталося!", - поділилася Джамала.

За її словами, результати аналізів показали, що вона значно зменшилася в обсягах, але ваги вперто не хотіли цього помічати, а замість цього - показували зниження всього на 800 грамів.

Але потім Джамалу чекало щось дивовижне, що підняло їй настрій:

"Сьогодні я дуже навіть натхненна, тому що найцікавіше чекало мене в кінці розбору моїх результатів. Всі показники покращилися: холестерин, вміст вітаміну D і т. д. Вишенька на торті: мій метаболічний вік - 31 рік! 🔥 Ми йдемо, звичайно, до заповітних 17-ти 😂 і все реально за рахунок стабілізації всіх показників в організмі".

Співачка зазначила, що не буде зупинятися на досягнутому і продовжить правильно харчуватися, щоб все-таки "добити" ці "мінус 10 кг".

Нагадаємо, що Джамала показала перші результати дієти, покаявшись у зривах.

А ще Politeka писала, що Джамала показала своє улюблене місце відпочинку, і це не Україна.

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