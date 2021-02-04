Юрій Горбунов і Катя Осадча відсвяткували річницю

Пара вже кілька років разом і виховує сина, Івана, пише Politeka.net. Часто Катя і Юрій публікують щасливі спільні фото.

В одному з останніх постів подружжя постало під час обіймання. Горбунов притиснув кохану до себе, підійшовши ззаду. А Осадча повернулася до чоловіка і посміхнулася.

Обидва телеведучих були одягнені в біле. Зокрема, Катя одягла білосніжну сукню, крій якої оголював її плечі.

Також обидві зірки наділи солом'яні капелюшки.

"@gorbunovyuriy щаслива, що в цей день чотири роки тому, сказала тобі так :) до золотого весілля ще далеко, але сьогодні наше лляне весілля і нехай буде ще багато разів по чотири. Люблю тебе❤️", - написала Катя.

За півгодини пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Красиві!", "Величезного вам щастя ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", "😊❤️вітаю вас! Щастя!😊 ❤ ️ ", "Вітаємо! Ви дуже талановиті, цікаві люди) нам з вами пощастило))) бажаємо) любові і довіри!", "Щиро вітаю вас! Довгих щасливих років разом! ❤️ Ви разом неймовірні! 💛 ", "Вітаю вашу неймовірну сім'ю! 💞 бажаю безмежного щастя і любові! ", "Вітаю вас 🎉 ви красива пара 😍", " солодких поцілунків, молоді💞", " вітаємо! Довгих вам років спільного життя ❤️", " Любіть один одного вічність! Ви чудові!",- написали користувачі мережі.

Відзначимо, останнім часом Осадчу стали підозрювати у третій вагітності.

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