16-річна дівчина з Харкова Анастасія приголомшила суддів шоу "Голос країни" зворушливим виступом

Кадри виступу з'явилися в Youtube.

Так, під час другого ефіру шоу "Голос країни" на сцені зворушливо виступила 16-річна Анастасія.

Учасниця зізналася, що з трьох років страждає від рідкісного захворювання алопеція, через яке у неї випадає волосся. У дитинстві над нею знущалися і насміхалися, адже діти не розуміли, чому вона не така, як інші.

Для "сліпого прослуховування" Настя вибрала композицію групи "Один в каное", і своїм виступом зворушила всіх суддів "Голосу країни".

Всі судді повернулися до виконавиці і стоячи їй аплодували. Олег Винник був шокований таким виступом юної дівчини.

"Я дуже щасливий, що встиг натиснути кнопку, тому що я злякався, що пісня зараз обірветься і я не встигну. Я побачив вас і просто в шоці. У такі дитячі роки я бачу величезний багаж, я не розумію, це для мене диво. Ви дуже самодостатній вид", - відверто заявив Олег Винник після виступу.

16-річна Настя суддю Монатіка і зовсім довела до сліз.

"Ти абсолютно особлива дівчина. Далеко не кожен, особливо в 16 років може достукатися до дорослих, до вух, які переповнені своїми щоденними проблемами. А у вас є такий талант. Я буває пускаю сльозу, тільки щастя, на проекті "Голос" і ось сьогодні це сталося перший раз в цьому сезоні. А це такий стан, який я дуже чекаю. Мені б дуже хотілося, щоб свій будинок на найближчий час Ви знайшли в любові і ритмі. Я запрошую вас до себе", - заявив музикант.

Телеглядачам також сподобався виступ талановитої дівчини і вони засипали її схвальними коментарями.

"Сонечко, ти поцілована богом" ," пісня чудова, глибока і дівчина чудова, передає і співає дуже чудово))) нехай все буде у неї добре!", "Скільки ж у тебе талантів"," до мурашок", " яка вона сильна духом!.. яка вона справжня!", "Сила цієї дівчини у величезній любові до життя, до себе, до батьків і вона дуже красива, випромінює тепло і добро", - написали користувачі під відеороликом.

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