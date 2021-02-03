Соня Плакидюк, з "Супер топмодель по-українськи", запалила чутливими кадрами з хлопчиками в костюмах Адама

Відома фотографиня, яку обожнюють українські зірки шоу-бізнесу, Соня Плакидюк, з'явилась в сміливому вбранні, ховаючись за молодими хлопцями, які позують абсолютно без одягу. На молодих людях лише білосніжні шапочки офіціантів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку в Інстаграм знаменитості.

Плакидюк закинула голову і вальяжно сперлася на плечі хлопців. Для фотосесії красуня вибрала тугий прозорий корсет і шикарне перлове намисто. Фото виконано в чорно-білих тонах.

"Агент-провокатор в полоні крепатури та надій на 2021", - підписала свою фотографію Соня.

Хлопчики стоять спиною до фотографа, трохи повернувши голову в бік глядача. Кадр вийшов дуже пристрасним.

Даша Астаф'єва одразу відзначилася під фото, поцікавившись, як здоров'я одного з юнаків, які позували з Сонею. "Вашими молитвами", - відповів хлопець.

Не залишилися осторонь і інші шанувальники епатажної фотографині, які залишили вогняні смайлики під фото і заявили, що тут трохи жарко: "Венера!", "Wow", "Hot", "Скуштуй обидві!", "Ой хороша, ой хороша🖤😊", - поділилися емоціями шанувальники.

Варто сказати, що Соня Плакидюк користується великою популярністю, на її оновлення підписані близько 600 тисяч шанувальників. Дівчина обожнює провокаційні фото, на її сторінці можна побачити майже всіх зірок шоу-бізнесу в пристрасних образах. Та і її фотографії розбурхують уяву фанатів.

На сайті Politeka ми писали, що епатажна Плакидюк з "Супер топмодель по-українськи" показала, як виглядала в дитинстві.

Портал Politeka писав, що Плакидюк з "Супер топмодель по-українськи "блиснула" шовковими " принадами, приспустивши піжаму.

Politeka раніше повідомляла, що Плакидюк з "Супер топмодель по-українськи" влаштувала пустощі з роздягненими красенями.