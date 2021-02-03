Фаворитка Ями Анна Різатдінова розповіла про смугу своїх невдач у спорті

Відома українська спортсменка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 з художньої гімнастки, Анна Різатдінова, яка була улюбленицею Влада Ями на проєкті "Танці з зірками", відверто розповіла про те, як важко вона переживала промахи в спорті. Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася відвертою розповіддю на своєму акаунті в Instagram.

Анна розповіла у своєму блозі, як непросто пережити невдачі в спорті, особливо в юному віці: "Невдача для спортсмена - це кінець світу. Так було у мене". Дівчинкою гімнастка сильно страждала, коли поверталася додому без медалі. Тепер Анна тренер, і свої знання намагається передати як дітям, так і батькам, пояснюючи, як підготувати юних спортсменів до психологічних навантажень.

Призер Олімпійських ігор, поділилася своїм досвідом у вирішенні такої серйозної проблеми. Анна зізналася, що їй пощастило і батьки не вимагали від неї медалей, але для неї самої це було важко і пройшло багато часу, щоб зрозуміти: після кожної невдачі відбувається неймовірний злет.

Для свого поста Анна зробила фото в стильному спортивному одязі чорного кольору. Фанати підтримали Анну, але не пропустили можливості зробити кілька компліментів своїй фаворитці.

"Золоті слова!", "У Вас все вийде!", "Ганнуся, Ви така жіночна і сильна) переглянула ваші виступи)приголомшливо)))", "Ваш спортивний одяг просто вогонь 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 і Ви дуже спортивна жінка, так тримати!!!!!!! 👍👍👍👍👍👍❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - висловили свої емоції фанати.

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