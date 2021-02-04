Екс-солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва запалила, повеселивши чоловіка Володимира Дантеса, а заодно й публіку

Як передає Politeka.net, 30-річна співачка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких постала в домашньому образі.

Так, боса Надя, в одному білому банному халатику, з косметичною маскою на обличчі, зібраним наверх волоссям і в милому обручі зі звірятками, влаштувала спекотні танці у ванній кімнаті. Судячи зі сміху за кадром, за процесом спостерігав з камерою її чоловік.

Скинувши тапочки (валялися поруч) дівчина встала на килимок і кинулася танцювати під одну з пісень в стилі реп. Дорофєєва не боялася здатися смішною через безглузді рухи, навпаки, помітно, що артистка отримала кайф, розвеселивши Дантеса.

"Та що ви знаєте про стиль", - йдеться в підписі на кадрах.

Нагадаємо, Надя з Володимиром одружені ось уже п'ять років, і по праву вважаються однією з найбільш неординарних і міцних пар вітчизняного шоубізу.

Раніше Дантес зворушливо привітав дружину з річницею весілля в своєму Instagram: "Я, як кіт у маслі, катаюся всі ці п'ять років. У "Вікіпедії" говориться, що дерев'яне весілля – пропуск в більш усвідомлений і ще більш міцний шлюб. Ну що ж... Цей фейсконтроль ми пройшли".

Звичайно, у пари трапляються сварки, які вони намагаються перевести в жартівливу форму. Наприклад, нещодавно Дантес поскаржився, що змушений разом з дружиною дивитися "ненависний" серіал, який тій "ну, дуже" подобається.

"Мені здається, ми розлучаємося. Існує причина розлучення: "нерозділене кохання до серіалу "Бріджертони"???",- пожартував Володимир.

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