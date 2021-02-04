Олександр Еллерт, обранець першої української "Холостячки" Ксенії Мішиної, збентежив новими кадрами
Як передає Politeka.net, 34-річний сценарист опублікував свіжі "сторіз" в Instagram, на яких показав себе з коханою та дітьми в аеропорту "Бориспіль" під Києвом.
Так, парочка, прихопивши з собою 8-річного сина Ксенії Платона й 13-річну дочку Олександра Елю, вочевидь, відправилися на відпочинок - куди саме, поки ще тримають в секреті.
Початок відпустки затьмарила прикра неприємність. Еллерт, як міг, намагався підняти у сімейства "бойовий дух", але, судячи з фото, позитивний відгук отримав тільки від Платона. Сценарист побажав всім доброго ранку, знявши засмучену Ксенію, яка сиділа спершись на руку, й свою доньку з опущеною головою.
Всі четверо не розрахували з речами - багаж виявився занадто важким.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Сумна Могилевська поділилася своїм болем, який нічим не вгамувати: "Світла пам'ять..."
Рідкісний кадр Софії Ротару з братом, який використовував її ім'я, сколихнув Мережу: "Які ви..."
Масова пожежа спалахнула в Харкові, моторошні кадри: "більше п'яти годин боротьби..."
Раптово пішов з життя актор "Моєї прекрасної няні", подробиці трагедії: "Останні місяці..."
"Загалом, перевага 10 кілограм. 1 кг - десять баксів... Полетіли!", - повідомив безжурний Эллерт.
"-100$. Якби ми були в "Орел і решка", то це вже кінець випуску", - підписані кадри.
До цього ми розповідали, як Еллерт за спиною у Мішиної зводив дітей в ресторан швидкого харчування KFC. Еля, яка замовила не гостре блюдо, з задоволенням наминала шматочки смаженого м'яса, тоді як син Ксенії вирішив спробувати гостреньке й залишився дуже незадоволений.
"Платон, як тобі гострі?", - звернувся Еллерт до хлопчика. Той довго намагався передати свої негативні враження, після чого різко випалив: "Повний, коротше...".
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина похвалилася розкішною квартирою, де оселилася з Еллертом: "дуже нестандартна"
Як повідомляла Politeka, обранець "Холостячки" Мішиної Еллерт не зміг стримати злість, відео: "офіційний м * дак тижня"
Також Politeka писала, що зблідла "Холостячка" Мішина зізналася в проблемах зі здоров'ям: "дуже паршиво…"