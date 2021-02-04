Олександр Еллерт, обранець першої української "Холостячки" Ксенії Мішиної, збентежив новими кадрами

Як передає Politeka.net, 34-річний сценарист опублікував свіжі "сторіз" в Instagram, на яких показав себе з коханою та дітьми в аеропорту "Бориспіль" під Києвом.

Так, парочка, прихопивши з собою 8-річного сина Ксенії Платона й 13-річну дочку Олександра Елю, вочевидь, відправилися на відпочинок - куди саме, поки ще тримають в секреті.

Початок відпустки затьмарила прикра неприємність. Еллерт, як міг, намагався підняти у сімейства "бойовий дух", але, судячи з фото, позитивний відгук отримав тільки від Платона. Сценарист побажав всім доброго ранку, знявши засмучену Ксенію, яка сиділа спершись на руку, й свою доньку з опущеною головою.

Всі четверо не розрахували з речами - багаж виявився занадто важким.

"Загалом, перевага 10 кілограм. 1 кг - десять баксів... Полетіли!", - повідомив безжурний Эллерт.

"-100$. Якби ми були в "Орел і решка", то це вже кінець випуску", - підписані кадри.

До цього ми розповідали, як Еллерт за спиною у Мішиної зводив дітей в ресторан швидкого харчування KFC. Еля, яка замовила не гостре блюдо, з задоволенням наминала шматочки смаженого м'яса, тоді як син Ксенії вирішив спробувати гостреньке й залишився дуже незадоволений.

"Платон, як тобі гострі?", - звернувся Еллерт до хлопчика. Той довго намагався передати свої негативні враження, після чого різко випалив: "Повний, коротше...".

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