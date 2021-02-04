Телеведуча Катерина Осадча та шоумен Юрій Горбунов відсвяткували "лляне" весілля

Як передає Politeka.net, 37-річна ведуча "Світського життя" опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала, як вони з 50-річним чоловіком відзначили четверту річницю.

Судячи з усього, спочатку парочка відвідала виставку ювелірних прикрас в Національному художньому музеї України.

"Неймовірні", - підписала кадри Катерина, додавши, що камера "не передає всього блиску".

Потім Осадча показала морські делікатеси на білосніжній тарілці, які небагато українців зможуть собі дозволити, - свято продовжилося в ресторані. І, наостанок, телеведуча зняла усміхненого Горбунова, який з задоволеним виглядом сидів навпроти й теж знімав на телефон.

"Чотири роки, як не наречений)", - підписано фото.

До цього в Горбунов зізнався Осадчій в коханні, зробивши зворушливий пост в Instagram.

"Сьогодні у нас лляне весілля!! Це ще так мало!! А скільки всього було! А скільки ще буде!!! Люблю тебе, моя @kosadha! І спасибі тобі за Івана!",- йдеться в повідомленні, яке Юрій супроводив милим фото.

Раніше в інтерв'ю для українського журналу "Viva" парочка зізнавалася, що їхні любовні стосунки зародилися на знімальному майданчику шоу "Голос. Діти-2".

"Перша симпатія виникла на телевізійному майданчику. Але так як проект знімається час від часу і між зйомками проходять місяці, то в ці періоди ми з Юрою стали телефонувати, навіть на вечері іноді ходили разом. Загалом, стало очевидно, що це вже не просто робочі дружні стосунки", - ділилася Осадча.

Варто відзначити, в тому ж 2017-му році, коли парочка розписалася, у них народився син Іван.

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