Ведучий популярного шоу «Маска» Володимир Остапчук розповів про НП, яка у нього сталася

Як повідомляє Politeka.net, шоумен показав кадри в сторіс свого Instagram.

Остапчук записав відео на автомобільній стоянці.

"Загалом, вечір перестає бути млосним. Якась па*ла пом'яла двері. Мотаюся по страховій», - розповів телеведучий.

При цьому вона показала, як вимірюють вм'ятину на дверях чорного Range Rover.

Нагадаємо, раніше Остапчук подарував таке авто своїй новій дружині Христині Гірник.

"Це була її мрія. Колись вона мені розповідала, що хотіла собі Range Rover. Завжди, останні років десять або скільки. Звичайно ж, я прислухаюся до її побажань і мрій і по можливості намагаюся їх виконувати", – розповідати він.

Христина призаналсь, що таке авто дійсно було її давньою мрією.

"Це був дуже класний сюрприз. Я дуже мріяла про таке авто, і він виконав мою мрію. Зав'язав мені очі, привіз туди, там були феєрверки. Чорне авто і такий величезний червоний бант. Все по класиці", - говорила Христина Гірник.

Вартість такого позашляховика становить 1,4 мільйона гривень.

Нагадаємо, Остапчук розкрив тяжкі наслідки перенесеного коронавірусу: "вже кілька місяців...".

Як повідомляла Politeka, Остапчук підкорив голлівудським образом у "масці", таким його ще не бачили.

Також Politeka писала, що скандальний Остапчук показав, як підріс його син, з яким йому не дають спілкуватися: "схожий на тата?".