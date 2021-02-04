Стало відомо, скільки грошей може піти у пацієнта, щоб вилікуватися від коронавірусу

Ціни на лікування від коронавірусу можуть досягати 60 тисяч гривень і більше. А вартість лікування від коронавірусу залежить від складності захворювання і можливих ускладнень, які можуть з'явитися.

Про це заявив відомий львівський лікар Тарас Жиравецький в інтерв'ю УНІАН.

Найдешевше лікуватися в домашніх умовах, коли мова йде про легку форму захворювання - в середньому це близько 2-3 тисяч гривень. Лікар додав, що навіть така сума для більшості наших пенсіонерів є захмарною, адже часто дорівнює розміру самої пенсії.

Якщо виникають ускладнення і лікуватися доводиться в стаціонарі, то ціна питання значно збільшується - від 30 тисяч гривень.

Доктор розповів, що в складних випадках виникає необхідність приймати препарати біолоджики, які важливі при певних етапах захворювання. У такій ситуації "суми виходять просто космічні - до 60 тисяч гривень".

"А ще можуть знадобитися кисневі концентратори (для реабілітації або лікування вдома при неважких випадках). Їх можна взяти в оренду або навіть купити. Вони коштують приблизно 50 тисяч гривень", - зазначив Жиравецький.

Лікар також висловився про лікарський препарат "Ремдесівір", який українці нерідко приймають при COVID-19. Медик визнає, що препарату в Україні недостатньо багато і він дуже дорогий-мінімум 250 доларів за ампулу, а їх хворому потрібно мінімум 5.

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