Стало известно, сколько денег может уйти у пациента, чтобы вылечиться от коронавируса

Цены на лечение от коронавируса могут достигать 60 тысяч гривен и более. А стоимость лечения от коронавируса зависит от сложности заболевания и возможных осложнений, которые могут появиться.

Об этом заявил известный львовский врач Тарас Жиравецкий в интервью УНИАН.

Дешевле всего лечиться в домашних условиях, когда речь идет о легкой форме заболевания - в среднем это около 2-3 тысяч гривен. Врач добавил, что даже такая сумма для большинства наших пенсионеров является заоблачной, ведь часто равна размеру самой пенсии.

Если возникают осложнения и лечиться приходится в стационаре, то цена вопроса значительно увеличивается - от 30 тысяч гривен.

Доктор рассказал, что в сложных случаях возникает необходимость принимать препараты биолоджики, которые важны при определенных этапах заболевания. В такой ситуации "суммы получаются просто космические - до 60 тысяч гривен".

"А еще могут понадобиться кислородные концентраторы (для реабилитации или лечения дома при нетяжелых случаях). Их можно взять в аренду или даже купить. Они стоят примерно 50 тысяч гривен", - отметил Жиравецкий.

Врач также высказался о лекарственном препарате "Ремдесивир", который украинцы нередко принимают при COVID-19. Медик признает, что препарата в Украине недостаточно много и он очень дорогой - минимум 250 долларов за ампулу, а их больному нужно минимум 5.

Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.

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