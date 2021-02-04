У Мережі гаряче обговорюють оновлений суддівський склад гумористичного телешоу "Ліга сміху"
Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці "Ліги Сміху" в Instagram опублікували свіжий пост з іменами суддів в прийдешньому сезоні, прем'єра якого відбудеться вже 19 лютого.
В анонсі йдеться про "сенсаційний склад тренерів": до нього увійшли письменник Григорій Когородський, телеведуча Маша Єфросиніна, музикант Сергій Бабкін, співак Володимир Дантес, актриса Олеся Жураковська та актор Станіслав Боклан.
У ролі ведучих у новому сезоні виступлять комік Євген Кошовий і музпродюсер Потап.
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"Як вам новина? Сезон обіцяє бути неймовірним! 🤯", - запитали в публіки автори поста.
Українцям, судячи з численних негативних коментарів, компанія, яка зібралася в цьому сезоні, не до вподоби. Користувачі відзначають, що на місці суддів опинилися люди, які не мають з гумором нічого спільного.
"З журі радий тільки Боклану і Дантесу"
"Коміків туди не беруть вже? 🤔"
"Хто ці всі люди? Ви таким способом згаслих зірок воскрешаєте?"
"аж дивитися не хочеться. Крім Стаса Боклана жодного гідного тренера. Вся надія на команди. А Бабкін взагалі не з тієї опери. Лізе скрізь без мила... 🤦"
"Мені здається, кожен повинен займатися свої справою. У комедійному шоу, повинні сидіти коміки, а не хто попало. Яке відношення до них мають музиканти або танцюристи? Це теж саме, що Кошовий, піде в журі "Танців з зірками" або "Голосу країни"
"у гумористичному шоу жодного коміка в складі тренерів, молодці️ ️👏🏻🤦🏻♀️👍🏻"
"Гаразд, якби на один два ефіри, але весь сезон? Боклан ок, він крутий дід. Дантес для молоді теж ок. (Бабкін по блату теж ок). Але решта - хто ці люди?"
"Яким боком Єфросиніна в ЛС? Жураковська? Ви там, що, нанюхані або обкурені?"
До цього "Ліга сміху" засвітилася в ще одному скандалі - з продажем франшизи Росії. Кілька українських команд подали заявки на участь у шоу в Москві ("Падик 19" із Запоріжжя; МУА; Збірна медиків з Одеси; Збірна Одеси й "Подруги твого хлопця" з Харкова).
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