Юна дочка популярної української співачки Олі Полякової здивувала своєю фігурою

15-річна Маша Полякова поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram, чим викликала гучні обговорення, повідомляє Politeka.net.

Маша Полякова показала фотографії, на яких позує на гарних сходах в короткій зеленій сукні з золотими гудзиками і чорних чоботях на високій шпильці. Образ Маша доповнила чорним беретом і золотими сережками.

Зазначимо, думка користувачів Мережі щодо побаченого розділилися.

"Ого, в маму пішла, фігура класна матусі Привіт, ми її дуже любимо", " Вся в матусю! Супер!", "Оля, у Маші твої довгі ноги👍, ох і зведе ж вона багатьох мужиків з розуму ними", " копія мами! Гарненька дівчинка", " з розуму зійти, від це ноги!", "Яка талія витончена", "Ого талія тонка на другому фото", - захоплюються Машею в мережі.

"А у неї реально така", - відповіла на коментар про талію Оля Полякова.

Але є й інша думка щодо свіжих фото довгоногої дівчини.

"Фотошоп, видно якщо придивитися", "який палевний фотошоп", "тільки стіни попливли трошки від талії", - пишуть в коментарях.

При цьому за дівчину стали заступатися її шанувальники: "та, де ви бачите там фотошоп? Може це у тебе в очах попливло? Там немає фотошопу. А просто правильний ракурс», "якщо ви не помітили, то стіни з мармуру і там скрізь пливе".

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