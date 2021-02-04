Юна дочка популярної української співачки Олі Полякової здивувала своєю фігурою
15-річна Маша Полякова поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram, чим викликала гучні обговорення, повідомляє Politeka.net.
Маша Полякова показала фотографії, на яких позує на гарних сходах в короткій зеленій сукні з золотими гудзиками і чорних чоботях на високій шпильці. Образ Маша доповнила чорним беретом і золотими сережками.
Зазначимо, думка користувачів Мережі щодо побаченого розділилися.
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"Ого, в маму пішла, фігура класна матусі Привіт, ми її дуже любимо", " Вся в матусю! Супер!", "Оля, у Маші твої довгі ноги👍, ох і зведе ж вона багатьох мужиків з розуму ними", " копія мами! Гарненька дівчинка", " з розуму зійти, від це ноги!", "Яка талія витончена", "Ого талія тонка на другому фото", - захоплюються Машею в мережі.
"А у неї реально така", - відповіла на коментар про талію Оля Полякова.
Але є й інша думка щодо свіжих фото довгоногої дівчини.
"Фотошоп, видно якщо придивитися", "який палевний фотошоп", "тільки стіни попливли трошки від талії", - пишуть в коментарях.
При цьому за дівчину стали заступатися її шанувальники: "та, де ви бачите там фотошоп? Може це у тебе в очах попливло? Там немає фотошопу. А просто правильний ракурс», "якщо ви не помітили, то стіни з мармуру і там скрізь пливе".
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