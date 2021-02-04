Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе на світському заході

На фото Емілі позувала в чорно-білій сукні з відкритою спиною і стегнами. Видно, що Ратаковскі не одягала білизну. Красуня зібрала волосся в хвіст, стоячи біля сходинок і позуючи перед безліччю фотографів. Дівчина впевнено трималася і хвалилася бездоганною фігурою, завдяки чому кадр вийшов запальним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото красуня вже в червоній сукні і босоніжках. Зірка вийшла на прогулянку ввечері і позувала у торшерів, взявшись руками за талію. Модель цього разу розпустила волосся, давши їм свободу.

"Я люблю тебе, яка ти красива", "вона красива кішка", "ти мені подобаєшся тут", "Кайлі Дженнер схожа на тебе", "в таку легко закохатися", "Кендалл, коли їй 30", "Ви так захоплюєте", "дівчина просто захват, затьмарила всіх інших, так тримати".

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На портретному фото Емілі Ратаковскі позує, стоячи боком до камери. Тендітне вабливе тіло обтягнула тонка атласна тканина бежевого кольору, крізь яку проглядалися крихітні "горбки" на її грудях.

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