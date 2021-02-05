Відома українська актриса і співачка Віра Кекелія, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про Ранок

На фото Кекелія позує в сукні з відкритими плечима. Зірка доповнила образ стильною зачіскою і легким мейкапом. Віра дивилася в камеру і показала себе з декількох ракурсів. Знімки вийшли захоплюючими і навіть трохи пікантними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мої ранку тепер починаються з красивих суконь, ніжного макіяжу і стильної зачіски", - написала зірка під фото.

"Але до цього ранку у мене є ще один ранок-ранок мами.

І він починається з відкривання ока маленькими пальчиками

Приготування каші однією рукою, тому що інший тримаєш міцно дорогоцінне в твоєму житті-свою дитину

Приготування сніданку-тому що це святе в нашій родині

10 хвилин на себе - і ці хвилини просто розкіш

одягу, який хапаєш з шафи-перше, що тобі попадеться і які там тренди

І ще багато чого ...

А потім ти сідаєш в таксі і видихаєш, тому що якщо тобі пощастить і водій буде мовчати, ти зможеш побути наодинці з собою, або зможеш поспати, що, взагалі, дуже рідкісна штука.

Ось вони-мої щасливі ранку", - написала зірка під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Ти Моя щаслива людина", "красуня", " Ваша естетика надихає!", "Зачіска крута".

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