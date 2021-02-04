Відома модель Белла Хадід з Victoria's Secret розкрила халатик заради спекотного фото

Знаменитість просто обожнюють шанувальники, тому в мережі кожен раз із захопленням згадують будь-який її образ, пише Politeka.net. Цього разу в одній з фан-груп з'явилися знімками, на яких Белла позує в спокусливому вбранні.

Модель одягла чорний легкий халатик із зірочками, які сяяли на плечах. У такому вигляді Белла позувала під час приготування до виходу на подіум в якості янгола Victoria's Secret.

Зірка сиділа на стільці, розчахнувши халатик. В результаті показалися груди в ліфчику з пуш-апом.

Бюст відмінно виглядав в настільки красивій білизні і притягував погляд.

На одному з фото Белла позувала з келихом в руках в повний зріст. Красуня блиснула стрункими ніжками, шкіра яких була гладкою і сяяла від світла.

Красива зачіска з великими хвилями додала образу ніжності.

"Її посмішка така натхненна, така радісна і чиста 💞 Гламур, що випромінюється Беллою на останній фотографії, не з цього світу! ✨ 💗 ",- написали автори поста.

За 14 годин пост зібрав всього кілька сотень лайків, адже група тільки набирає популярність.

Раніше ми писали - Белла Хадід розповіла, що в повсякденному житті майже не фарбується. Зірка використовує лише консилер, бронзер, золотисту підводку для очей і хайлайтер, а також завиває вії щипцями.

Модель розповіла, що любить маски для обличчя, зокрема, перед важливим заходом вона зазвичай накладає тканинну маску, яка добре освіжає шкіру.

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