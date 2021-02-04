Україна все ще перебуває на етапі боротьби з коронавірусом

Країна може перемогти COVID - 19 вже цього року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує "РБК-Україна".

За його словами, поки що Україна все ще перебуває на етапі боротьби з коронавірусом.

"Очікуємо перемоги в цьому році, але квітень місяць - це такий показник... Як ми будемо рухатися далі", - заявив він.

Він також нагадав, що перший випадок коронавірусу в Україні виявили 3 березня 2020 року. Карантин в країні діє з 11 березня.

Нагадаємо, що станом на четвер, 4 лютого, коронавірусом в Україні та світі заразилися близько 104,9 млн осіб. За минулий день виявили 488 336 нових інфікованих. Продовжують боротися з COVID - 19 25,8 млн осіб, 106 тисяч з них перебувають у критичному стані.

Також раніше повідомлялося, що ціни на лікування від коронавірусу можуть досягати 60 тисяч гривень і більше. А вартість лікування від коронавірусу залежить від складності захворювання і можливих ускладнень, які можуть з'явитися.

Найдешевше лікуватися в домашніх умовах, коли мова йде про легку форму захворювання - в середньому це близько 2-3 тисяч гривень.

Нагадаємо, легка форма коронавірусу походить на ГРВІ, лікар назвав ключову відмінність.

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