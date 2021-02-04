Украина все еще находится на этапе борьбы с коронавирусом

Страна может победить COVID-19 уже в этом году. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует "РБК-Украина".

По его словам, пока что Украина все еще находится на этапе борьбы с коронавирусом.

"Ожидаем победы в этом году, но апрель месяц - это такой показатель... Как мы будем двигаться дальше", - заявил он.

Он также напомнил, что первый случай коронавируса в Украине обнаружили 3 марта 2020 года. Карантин в стране действует с 11 марта.

Напомним, что по состоянию на четверг, 4 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились около 104,9 млн человек. За минувший день выявили 488 336 новых инфицированных. Продолжают бороться с COVID-19 25,8 млн человек, 106 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Также ранее сообщалось, что цены на лечение от коронавируса могут достигать 60 тысяч гривен и более. А стоимость лечения от коронавируса зависит от сложности заболевания и возможных осложнений, которые могут появиться.

Дешевле всего лечиться в домашних условиях, когда речь идет о легкой форме заболевания - в среднем это около 2-3 тысяч гривен.

Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.