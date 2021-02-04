Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе без макіяжу

На фото красуня позувала в бікіні, яке було з крихітних клаптиків тканини. Дівчина залишила волосся розпущеним, а позувала перед дзеркалом, хвалячись зовнішністю без макіяжу і пишним бюстом, який практично нічим не був прикритий. Кадр вийшов максимально гарячим і запалюючим, адже Олена виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Буду для різноманітності фото без фейстюна завантажувати, щоб хейтери не обсиралися в коментах", - написала зірка.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"От скажіть, таке правда комусь подобається?", "Натуральна краса - прекрасно"," боляче на це дивитися, як ще шкіра витримує такого навантаження"," тебе важко впізнати (не образа)","Я думаю, так виглядають тільки ангели".

Ми писали, що популярна модель Олена Омович похвалилася відпочинком на березі.

Цього разу модель записала сторі, позуючи на березі. Олена лягла на пісок, ледь не виваливши пишний бюст шостого розміру з крихітного бікіні. Для додання образу більше пікантності, модель приспустила з плечей бретельки.

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