Відома актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе і задала питання
На фото зірка була в блискучій кофтині і джинсах з шкіряними вставками. Ольга залишила волосся розпущеним, а дивилася прямо в камеру. Куриленко задерла одну ніжку, а образ доповнила стильним мейкапом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Чим ви зайняті сьогодні?",- написала зірка під фотографією.
Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Красуня", "прекрасний, прекрасний день", "казкове фото«,»дивлюся ваш фільм "Кур'єр". Може ти зможеш мене врятувати", " працюю, а ви?", "Інший день з іншим красиво ...", "Так просто чудово", " я тільки що закінчив роботу, я піду спати, думаю ... Я живу цікавим життям, лол", "ненавиджу свята, занадто багато", "виглядає цілком комфортно", "ЧУДОВА королева", "у мене є пару пляшок пива. Ти така дитинко".
Ми писали, що відома актриса українського походження Ольга Куриленко похвалилася зухвалим образом і новою зачіскою.
На портретному фото актриса в чорній майці з глибоким декольте позує стоячи біля стіни, на яку падає яскравий пучок сонячного світла. Але Ольгу Куриленко важко впізнати, адже вона постала з ефектною і незвичайною для неї стрижкою замість довжини хвилястих локонів.
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