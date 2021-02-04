Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська порадувала новим рецептом
Зірка розповіла, як приготувати смачне домашнє печиво - бретонське шаблі з апельсином, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)
"Я покажу, як приготувати тісто шаблі, з якого можна приготувати смачне пісочне печиво або ж основу для чізкейку або тарта. Спробуйте, вам сподобається", - запевняє кулінар.
Інгредієнт:
- 250 г борошна
- 160 г вершкового масла (82%, розм'якшеного)
- 150 г цукру
- 80 г жовтків
- 6 г розпушувача
- цедра апельсина
- солі
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Приготування:
Масло збити. Змішати сухі інгредієнти і цедру. Замісити тісто і розкачати його між двома листами пергаменту.
Тісто має відлежатися в холодильнику приблизно десять годин. Тому краще замелити тісто з вечора, а випікати вранці. Тоді печиво буде просто тане в роті.
Але, якщо потрібно приготувати десерт терміново, то потрібно потримати тісто в холодильнику хоча б годину-півтори.
Випікати шаблі в духовці 15-18 хвилин, контролюючи готовність за кольором.
Нагадаємо, що Глинська поділилася рецептом чарівного новорічного десерту:»з одним секретним інгредієнтом".
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