Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська порадувала новим рецептом

Зірка розповіла, як приготувати смачне домашнє печиво - бретонське шаблі з апельсином, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

"Я покажу, як приготувати тісто шаблі, з якого можна приготувати смачне пісочне печиво або ж основу для чізкейку або тарта. Спробуйте, вам сподобається", - запевняє кулінар.

Інгредієнт:

250 г борошна

160 г вершкового масла (82%, розм'якшеного)

150 г цукру

80 г жовтків

6 г розпушувача

цедра апельсина

солі

Приготування:

Масло збити. Змішати сухі інгредієнти і цедру. Замісити тісто і розкачати його між двома листами пергаменту.

Тісто має відлежатися в холодильнику приблизно десять годин. Тому краще замелити тісто з вечора, а випікати вранці. Тоді печиво буде просто тане в роті.

Але, якщо потрібно приготувати десерт терміново, то потрібно потримати тісто в холодильнику хоча б годину-півтори.

Випікати шаблі в духовці 15-18 хвилин, контролюючи готовність за кольором.

Нагадаємо, що Глинська поділилася рецептом чарівного новорічного десерту:»з одним секретним інгредієнтом".

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