Зірка "Дизель шоу" Єгор Крутоголов показав свою сім'ю

Артист разом з дружиною, Катериною, і з синами, Левом і Максимом, відпочивав на Мальдівах, пише Politeka.net. Зірка "Дизель шоу" показував, як проводить час у своєму Instagram.

Крім того, знімки з'явилися і в офіційній групі програми. Так, в одній з останніх публікацій Крутоголов з'явився не тільки зі своїм сімейством, але і відверто розповів про вчинок, що запам'ятався.

"Напередодні найромантичнішого свята, Дня Всіх Закоханих, "дизелі" розповідають про найбільш пам'ятні вчинки для своїх других половинок💖 першим історією поділився Єгор Крутоголов", - йдеться в повідомленні.

За словами артиста, він не вважає себе романтиком, проте намагається забезпечити свою кохану комфортом.

"Люблю вражати і дивувати Катю. Якщо вона один раз скаже, що їй щось подобається, я їй це подарую. Мені не потрібно повторювати два рази, робити натяки і складати складні схеми! Якщо я відчуваю, що вона втомилася від буденності, пропоную поїхати відпочити", - розповів актор.

Також Єгор розповів, що зараз для дружини найкращий подарунок, коли він проводить час з молодшим сином, а тим часом Катерина займеться своїми справами.

"Найбільше розчулення у неї викликають моменти, коли я мою Максу попку. Чоловіки, здається, це крутіше, ніж принести сніданок в ліжко!

Будьте романтиками і цінуйте своїх коханих кожен день😉 і не забувайте, що на 14 лютого все-таки краще зробити подарунок!", - поділився "дизель".

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