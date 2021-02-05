Відома співачка Настя Каменських приміряла зухвалий образ в одній білизні для нової фотосесії

Після помітного схуднення, до якого зірка прагнула багато років і вирішила виправити себе і свої звички поступово, артистка перетворилася до невпізнання. Тепер співачка з гордістю демонструє форми, хвалиться фігурою в бікіні і знімається для обкладинок журналів.

Каменських не скромничає, як видно на одному з фото, тепер зірка не приховує тіло від камер і всіляко підкреслює привабливі вигини в білизні. Стильний комплект з підв'язками темно-синього з чорними кольорами вигідно почеркнув ідеальний тон шкіри Каменських. А мокрі локони і спущена з плечей шуба надали образу зухвалості.

У Каменських є ряд простих "секретів" краси, які допомагають їй бути на висоті. Серед яких: строгий режим дня, сон після десяти і ранній підйом з подальшою розминкою і пробіжкою. Каменських харчується дрібно і повністю відмовилася від шкідливих продуктів.

"П'ю багато води. Іноді організм подає нам сигнали, які ми розшифровуємо як голод. Насправді ж, нам часто просто хочеться пити", - одного разу говорила Настя.

Раніше Каменських одягла білу мереживну сукню з величезним декольте майже до пояса, яке ледь прикрило її бюст. Образ доповнила елегантна зачіска з двома пасмами, які окреслили її обличчя, і великі сережки.

Фанати відразу відповіли:

"Ваші пісні надихають";" Ваші ліричні пісні українською, вашим тембром це щось неймовірне";" просто вогонь"; " ти дуже , дуже талановита співачка. Любимо тебе"; "заради цього образу весь Пірсинг навіть зняла";" Боже, яка красива 😍 це не для дітей вже, а для естетики дорослих";" Чарівна";"ви як горілка в сільському магазі, яка засліплює".

Нагадаємо, що убита горем Каменських показала свою маму, раптово стала вдовою: "Настя, мої співчуття...".

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