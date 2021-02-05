Відома модель Соня Євдокименко, яка є онукою легендарної української співачки Софії Ротару, показала себе на прогулянці

На фото зірка позує в білій майці-алкоголічці і стильних окулярах. Соня залишила волосся розпущеним, а руками приготувалася взяти окуляри. Євдокименко дивилася кудись, заманюючи загадковим виглядом. Як можна зрозуміти, дівчина знаходиться в Майамі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вітер змін. Як ви звикаєте до нової реальності? Що позитивного знаходите в цьому?",- написала зірка.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Знаю, що все відбувається не проти Мене, а для. Це і надихає", " ви чудова. Просто приймаю все як є, не озираючись назад, відпускаю яка б ситуація не була, то що позаду було - в минулому, а нас кожного чекає своє чудове майбутнє !!!", "Сара Коннор....!? Это вы....?", "М-16 десь поруч?)".

Ми писали, що внучка знаменитої співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, прийняла цікаву позу в боді.

Соня позувала в чорному боді з довгими рукавами. Одяг обтягнув великі груди і тонку талію. На ніжки внучка Ротару натягнула колготки тілесного кольору, завдяки чому вони сяяли на світлі. Стрункі довгі ніжки притягували погляд.

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