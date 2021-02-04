Відома українська співачка Ірина Білик влаштувала розваги з чоловіком в машині
Зірка не тільки займається творчістю, але встигає і робити пости в соцмережах, пише Politeka.net. Цього разу артистка порадувала своїх шанувальників кадрами з чоловіком, продюсером Асланом Ахмадовим.
Подружжя вирішило повеселитися, сидячи в авто і навівши камеру на себе. При цьому пара здивувала зовнішністю.
Ірина позувала в жовтій шапочці, з-під якої стирчали довгі білі локони, а її чоловік був у темному пальто.
Чоловік з дружиною, використовуючи фільтри, які розтягнули рот і збільшили очі, весело підспівували пісні на тлі.
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Кадри вийшли дуже кумедними, проте не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, Білик засипали коментарями в особистому листуванні.
Відзначимо, зараз на сторінку артистки в Instagram підписані 362 тисячі користувачів мережі.
Нагадаємо, Ірина Білик і Аслан Ахмадов познайомилися, завдяки саме артистці.
Зірка розповіла, що вперше побачила майбутнього чоловіка по телевізору в програмі про актрису Людмилу Гурченко. Ірина зрозуміла, що ця людина повинна бути з нею.
Артистка розшукала Аслана і почала з ним співпрацювати: він став режисером двох кліпів співачки і влаштував для неї еротичну фотосесію.
В результаті у пари закрутилися стосунки, а пізніше у неї народився син від сурогатної матері. Через рік закохані одружилися.
Примітно, що це перший офіційно зареєстрований шлюб Білик.
Нагадаємо, 50-річна Ірина Білик засліпила виглядом в оточенні молодих красенів:"мені не шкода".
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