Артистка была в хорошем настроении

Известная украинская певица Ирина Билык устроила развлечения с мужем в машине

Звезда не только занимается творчеством, но успевает и делать посты в соцсетях, пишет Politeka.net. В этот раз артистка порадовала своих поклонников кадрами с мужем, продюсером Асланом Ахмадовым.

Супруги решили повеселиться, сидя в авто и наведя камеру на себя. При этом пара удивила внешностью.

Ирина позировала в желтой шапочке, из-под которой торчали длинные белые локоны, а ее супруг был в темном пальто.

Муж с женой, используя фильтры, которые растянули рот и увеличили глаза, весело подпевали песне на фоне.

Кадры получились очень забавными, однако не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, Билык засыпали комментариями в личной переписке.

Отметим, сейчас на страницу артистки в Инстаграм подписаны 362 тысячи пользователей сети.

Напомним, Ирина Билык и Аслан Ахмадов познакомились, благодаря именно артистке.

Звезда рассказала, что впервые увидела будущего супруга по телевизору в программе об актрисе Людмиле Гурченко. Ирина поняла, что этот человек должен быть с ней.

Артистка разыскала Аслана и начала с ним сотрудничать: он стал режиссером двух клипов певицы и устроил для нее эротическую фотосессию.

В итоге у пары закрутились отношения, а позже у нее родился сын от суррогатной матери. Спустя год влюбленные поженились.

Примечательно, что это первый официально зарегистрированный брак Билык.

Напомним, 50-летняя Ирина Билык ослепила видом в окружении молодых красавчиков: "Мне не жаль".

Также Politeka писала, что 50-летняя Билык в эпатажном наряде зажгла возле елочки со знойной красоткой: вспомнила молодость.