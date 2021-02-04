Дочка української зірки Ольги Сумської, актриса Антоніна Паперна, похвалилася стильним образом

30-річна артистка похвалилася зовнішністю, зробивши селфі, повідомляє Politeka.net. Паперна постала в теплому одязі.

Актриса одягла білу шапочку, з-під якої стирчали світлі локони.

Також зірка одягла дублянку, а піднісши руку до шиї, назовні виставився рукав картатої сорочки.

Легкий макіяж завершив зимовий образ. Антоніна посміхалася і виглядала дуже свіжо і привабливо.

"Цікавить ось яке питання: на які сторінки найчастіше ви підписуєтеся ? Хто надихає ? Мода, стиль, краса ??? Що ж ? Що ж цікавить Вас найбільше ?",- поцікавилася артистка.

За п'ять годин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Цікаві люди, як Ви, Тоню! Якщо чесно, раніше Вас не знала, але Ваші гумор і самоіронія мене підкорили і підписалася на Вас!"," На сторінки де тепло, затишно, світло, природно і щиро...як у Вас, наприклад❤️від багатьох людей відписалася 🥴а на вас приємно дивитися, ненав'язливо і з гумором👌", "Гумор🔥, здоров'я, косметологія, собачки, подорожі і деякі відомі люди", "Розумні харизматичні красиві", "Для жінок завжди актуальна мода,стиль і краса😍", "Рецепти , фітнес тренер , краса , догляд за шкірою , і обожнюю подорожі", "Надихають талановиті, безумовно красиві і стильні люди, зі своєю родзинкою", "Гармонійні особистості, стиль життя", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, розпатлана дочка Ольги Сумської з келихом блиснула значним декольте.

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