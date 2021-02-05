Не все так райдужно

Головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про несподівані труднощі, які виникли у неї c Олександром Эллертом

Кохані з дітьми вирушили відпочивати в Домініканську республіку, але, як виявилося, не все пройшло гладко. Про це Мішина зізналася на своїй сторінці в "Instagram", пише Politeka.net.

Ксенія показала Селфі з літака і поділилася одкровеннями.

"Ох, як довго цього разу складалася історія з нашим відпочинком ... Стільки сумнівів, перешкод і подій відбувалося з моменту рішення нарешті здійснити маленьку мрію і полетіти далеко далеко, щоб ніхто і ніколи. То зміна місця локації, то спокуси робочими пропозиціями, то зміна складу, то відсутність квитків, пароплавів, поїздів... За підсумком температура (як виявилося психосоматична) і сльози, соплі, слюні», - написала вона.

Але в результаті все вирішилося, і Ксенія з сином Платоном, коханим Олександром і його дочкою, вирушили відпочивати в теплі краї.

"І ось такі щасливі ми сидимо в літаку з шаленою вдячністю ❤, не звертаючи уваги на 12 годин, що відокремлюють від довгоочікуваного раю", - розповіла "Холостячка".

Ксенія також показала кілька кадрів вже з Домінікани.

Нагадавши, "Холостячка" Мішина похвалилася розкішною квартирою, де оселилася з Еллертом: "дуже нестандартна"

Як повідомляла Politeka, обранець "Холостячки" Мішиної Еллерт не зміг стримати злість, відео: "офіційний м*дак тижня"

Також Politeka писала, що зблідла "Холостячка" Мішина зізналася в проблемах зі здоров'ям: "дуже паршиво…"