Телеведучий і актор Юрій Горбунов показав фото з українською артисткою Лілією Ребрик

Знімок він показав на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Юрій Горбунов був зображений в чорному смокінгу, який прикрашала об'ємна яскрава бутоньєрка з білих і рожевих квітів. А Лілія Ребрик позувала в простій сукні в дрібну квіточку.

У кадр потрапив також актор Олексій Вертинський, у якого голова виявилася перев'язана білою хусткою в блакитний горошок. Одягнений він був у білу сорочку, доповнену "метеликом" і синім жилетом.

"І знову разом", - було підписано фото, яке спочатку опублікувала Ребрик. А Горбунов зробив репост на свою сторінку.

Відзначимо, в такому вигляді артисти грали у виставі «Два анекдоти на вечерю», який поєднує дві класичні п'єси Антона Чехова "пропозиція" і "Ведмідь".

Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов поділився приємним спогадом про свою поїздку до Львова, де вони з Катею Осадчою встигли прогулятися по площі Ринок і провести незабутній час разом. Телеведучий показав у мережі архівне фото.

Нагадаємо, "вагітна" Осадча і Горбунов побалували себе делікатесами, не доступними більшості українців: "а скільки ще буде!"

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