Телеведучий і актор Юрій Горбунов показав фото з українською артисткою Лілією Ребрик
Знімок він показав на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
Юрій Горбунов був зображений в чорному смокінгу, який прикрашала об'ємна яскрава бутоньєрка з білих і рожевих квітів. А Лілія Ребрик позувала в простій сукні в дрібну квіточку.
У кадр потрапив також актор Олексій Вертинський, у якого голова виявилася перев'язана білою хусткою в блакитний горошок. Одягнений він був у білу сорочку, доповнену "метеликом" і синім жилетом.
"І знову разом", - було підписано фото, яке спочатку опублікувала Ребрик. А Горбунов зробив репост на свою сторінку.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Фаворитка Пугачової приголомшила появою на "Голос країни", перші кадри: "тебе просто зрадили"
Страшна звістка наздогнала 75-річного Євгена Петросяна, який став недавно батьком: "Царства небесного, немає слів..."
"У нас закінчилося повітря!": люди опинилися у вогняному полоні масштабної пожежі, кадри трагедії
Дантес заговорив про розлучення з Дорофєєвою, розкривши несподівані причини: "Що за хрінь з нами?"
Відзначимо, в такому вигляді артисти грали у виставі «Два анекдоти на вечерю», який поєднує дві класичні п'єси Антона Чехова "пропозиція" і "Ведмідь".
Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов поділився приємним спогадом про свою поїздку до Львова, де вони з Катею Осадчою встигли прогулятися по площі Ринок і провести незабутній час разом. Телеведучий показав у мережі архівне фото.
Нагадаємо, "вагітна" Осадча і Горбунов побалували себе делікатесами, не доступними більшості українців: "а скільки ще буде!"
Як повідомляла Politeka, щасливий Юрій Горбунов з любов'ю притулився до" вагітної "Осадчої," ідеальне "фото:" у цей день..."
Також Politeka писала, що закоханий Горбунов поділився архівним знімком зі щасливою Осадчою: "є, чим здивувати"