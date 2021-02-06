Відома модель Кортні Кардаш'ян показала, як провела час

На фото Кортні була в обтягуючому боді, який щільно обтягнув пишний бюст красуні. Зірка стояла на тенісному корті, взявшись рукою за талію і хвалячись фігурою. Модель залишила волосся розпущеним, а образ доповнила стильними окулярами. Кадр вийшов сонячним і навіть трохи пікантним, адже фігурі красуні можна позаздрити. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 700 тисяч лайків і написали коментарі:

"У тебе багато енергії"," спортивний корт"," в який час мені бронювати Корт"," Давай пограємо в теніс", "Хай буде з тобою завжди щастя, Кортні", "Ти така спортивна", "Кортні, ти моя улюблена Мінні", "Моя принцеса Діснея", "це тіло для мене", "не знала, що ти граєш в теніс", "у тебе багато енергії", "одержимий цією картинкою", "чи Комфортно грати в теніс в цьому купальнику ??".

Повідомлялося, що популярна американська модель Кортні Кардашьян знає, як потрібно радувати своїх шанувальників.

Цього разу зірка постала перед фанатами в обтягуючій сукні, яка ледь ховає пишні арбузики моделі.

Свіжий знімок був зроблений поруч зі сходами, мабуть, в особняку Кортні Кардашьян.

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