Відома модель Кортні Кардаш'ян показала, як провела час
На фото Кортні була в обтягуючому боді, який щільно обтягнув пишний бюст красуні. Зірка стояла на тенісному корті, взявшись рукою за талію і хвалячись фігурою. Модель залишила волосся розпущеним, а образ доповнила стильними окулярами. Кадр вийшов сонячним і навіть трохи пікантним, адже фігурі красуні можна позаздрити. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 700 тисяч лайків і написали коментарі:
"У тебе багато енергії"," спортивний корт"," в який час мені бронювати Корт"," Давай пограємо в теніс", "Хай буде з тобою завжди щастя, Кортні", "Ти така спортивна", "Кортні, ти моя улюблена Мінні", "Моя принцеса Діснея", "це тіло для мене", "не знала, що ти граєш в теніс", "у тебе багато енергії", "одержимий цією картинкою", "чи Комфортно грати в теніс в цьому купальнику ??".
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Розкута Дженніфер Лопес в сітчастих колготках заінтригувала пікантною позою: "Аж горить"
Фаворитка Пугачової приголомшила появою на "Голос країни", перші кадри: "тебе просто зрадили"
"Дітки вже спали": трагедія трапилася в дитсадку під Полтавою, перші подробиці
Вагітна дружина Павлика, яка скаржилася на втрату грошей, звернулася до українців за допомогою: "Хочемо поїсти в..."
Повідомлялося, що популярна американська модель Кортні Кардашьян знає, як потрібно радувати своїх шанувальників.
Цього разу зірка постала перед фанатами в обтягуючій сукні, яка ледь ховає пишні арбузики моделі.
Свіжий знімок був зроблений поруч зі сходами, мабуть, в особняку Кортні Кардашьян.
Нагадаємо, Кортні Кардашьян в латексному бікіні заінтригувала змінами в зовнішності
А ще Politeka писала, що Кортні Кардашьян з подружкою змусили ковтати слинки, помірявшись "булочками" в бікіні
Також Politeka повідомляла, що Кортні Кардашян з Кендалл Дженнер показали ідеальні форми в бікіні