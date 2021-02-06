Відома співачка Анна Корсун (MARUV), показала себе в новому гарячому образі

На фото Анна позувала в короткій сукні з відкритими плечима і вирізом у вигляді сердечка в зоні декольте. Зірка доповнила образ рукавичками, вушками зайчика і прозорими колготками. Красуня волосся залишила розпущеним, а руки розставила в сторони. Кадр вийшов цікавим і привабливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тотальний образ від MARUV. В наявності нове плаття "Сейлор Мун", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Клас. А рожеве як в" новій силі кицьки " буде?", "Чудова зайка!!", "Ну взагалі. Суцільна мімімішность", "дівчина Діснея, що за фантазія", " прекрасний Костю, ви в ньому дуже красиво виглядаєте))!", "таке суворе скромне платтячко хоч в бібліотеку можна йти", " Так собі, не підходить. Сукня не по фігурі і не по грудях", "очманіла зайка", "ти та сама дівчинка, про яку я мріяв".

Ми писали, що популярна українська співачка MARUV показала, як управляється з покірними подружками.

На кадрах, знятих в квартирі, MARUV показала мікро кліп, представивши в обтягуючому латексному костюмчику червоного кольору, який підкреслив всі її "принади" найвідвертішим чином.

Нагадаємо, що скандальна MARUV захопила природною красою, забувши про латекс і чорне волосся

А ще Politeka писала, що грайлива MARUV покрутила стегнами перед юною подружкою, влаштувавши рольові ігри

Також Politeka повідомляла, що фігуриста MARUV в тісному комбінезоні розташувалася на підлозі, вразивши хижою красою



