Известная певица Анна Корсун (MARUV), показала себя в новом горячем образе
На фото Анна позировала в коротком платье с открытыми плечами и вырезом в виде сердечка в зоне декольте. Звезда дополнила образ перчатками, ушками зайчика и прозрачными колготками. Красотка волосы оставила распущенными, а руки расставила в стороны. Кадр получился интересным и привлекательным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Тотальный образ от MARUV. В наличии новое платье "Сейлор Мун", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Класс. А розовое как в "новой силе киски" будет?", "Замечательная зайка!!", "Ну вообще. Сплошная мимимишность", "Девушка Диснея, что за фантазия", "Прекрасный Костю, вы в нём очень красиво выглядите))!", "такое строгое скромное платьице хоть в библиотеку можно идти", "Так себе, не подходит. Платье не по фигуре и не по груди", "Обалденная зайка", "Ты та самая девочка, о которой я мечтал".
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