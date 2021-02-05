Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав запальний танець
Як повідомляє Politeka.net, нове відео з'явилося на сторінці артиста в Instagram.
Юрій Ткач не втримався, почувши спів своєї дочки Лізи, і постився в танок. Артист продемонстрував різні піруети і навіть прижки.
Але в один момент щось пішло не так. Ткач зробив випад назад, але раптом скрикнув і схопився за бік, чим налякав фоловерів.
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"Боже, Юрчик, що з тобою", - цікавляться в коментарях, і пишуть, що аж самим стало боляче від побаченого.
Як відомо, Юрій Ткача був учасником шоу "Танці з зірками", де за допомогою партнерки Ілони Гвоздьової розвивав хореографічні навички. Артист навіть потрапив у півфінал, хоча пройти далі йому не вдалося.
Після проекту Ткач запевняв, що прокладе займатися танцями.
Але ось повертатися на шоу, Ткач все ж не хоче, про що повідомив під новим постом.
"На другий захід на "Танці з зірками" - відреагували в мережі на танець Ткача.
Однак артист "Кварталу 95" іншої думки про таку перспективу.
"Нехай Бог милує», - написав він.
Нагадаємо, що сумний Юрій Ткач з "Квартал 95" наробив галасу кадрами з засмученою донькою: "Вище ніс!".
Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" налякав домашніх несамовитим криком, відео витівки: "Папка, шо з тобою?".
А ще Politeka повідомляла, що веселий Ткач з " Квартал 95 "похвалився, як розважає дочка, поки дружина не бачить: "Отримав по мордяці...".