Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал зажигательный танец

Как сообщает Politeka.net, новое видео появилось на странице артиста в Инстаграм.

Юрий Ткач не удержался, услышав пение своей дочки Лизы, и постился в пляс. Артист продемонстрировал различные пируэты и даже прижки.

Но в один момент что-то пошло не так. Ткач сделал выпад назад, но вдруг вскрикнул и схватился за бок, чем напугал фолловеров.

«Боже, Юрчик, что с тобой», - интересуются в комментариях, и пишут, что аж самим стало больно от увиденного.

Как известно, Юрий Ткача был участником шоу «Танці з зірками», где при помощи партнерши Илоны Гвоздевой развивал хореографические навыки. Артист даже попал в полуфинал, хотя пройти дальше ему не удалось.

После проекта Ткач уверял, что проложит заниматься танцами.

Но вот возвращаться на шоу, Ткач все же не хочет, о чем сообщил под новым постом.

«На второй заход на «Танці з зірками» - отреагировали в Сети на танец Ткача.

Однако артист другого мнения о такой перспективе.

«Пусть Бог милует», - написал он.

Напомним, что грустный Ткач из «Квартал 95» наделал шуму кадрами с расстроенной дочкой: «Выше нос!».

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