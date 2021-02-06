Відома модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret показала себе на прогулянці

Зірка показала себе в джинсах, топіку і термобілизну, яку можна побачити під штанами. У Жизель були величезні кишені спереду, а образ Олівейра доповнила стильною сумочкою. Волосся красуня зібрала в два хвостика, а позувала посеред вулиці, хвалячись бездоганною фігурою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вона не звідси", - підписала зірка кадри.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Звідки це намисто?", "Занадто холодно", " ти не з землі ...", "Тепер хочу косички"," боже, я одержимий"," у тебе дуже мила зачіска"," мем, це незаконно"," Боже мій, як прекрасно"," мені дуже подобаються твої фотографії в Нью-Йорку"," красивий ексцентричний стиль", " Люблю весь образ. Це мене розлютить!", "Оформлення подіумних вулиць", "якби у мене ще не було стандартного облікового запису, Ця фотографія зробила б мене стандартним обліковим записом".

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Модель вирішила побалувати шанувальників, засвітивши плоский животик, і натякнувши, що ховається під безформною кофтою. Шовковисте волосся надали образу жіночності.

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