Известная модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret показала себя на прогулке

Звезда показала себя в джинсах, топике и термобелье, которое можно увидеть под штанами. У Жизель были огромные карманы спереди, а образ Оливейра дополнила стильной сумочкой. Волосы красотка собрала в два хвостика, а позировала посреди улицы, хвастаясь безупречной фигурой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Она не отсюда", - подписала звезда кадры.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Откуда это ожерелье?", "Слишком холодно", "Ты не с земли ...", "Теперь хочу косички", "боже, я одержим", "У тебя очень милая прическа", "Мэм, это незаконно", "Боже мой, как прекрасно", "Мне очень нравятся твои фотографии в Нью-Йорке", "Красивый эксцентричный стиль", "Люблю весь образ. Это меня взбесит!", "Оформление подиумных улиц", "Если бы у меня еще не было стандартной учетной записи, эта фотография сделала бы меня стандартной учетной записью".

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Модель решила побаловать поклонников, засветив плоский животик, и намекнув, что скрывается под бесформенной кофтой. Шелковистые волосы придали образу женственности.

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