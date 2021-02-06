Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе в розкішному автомобілі

На фото красуня позувала на задньому сидінні. Кім відчинила шубку, хвалячись чорним корсетом, який ледве утримував пишний бюст зірки. Лі залишила волосся розпущеним, а білизни не одягала, тому кадр вийшов дуже запальним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Слови мене сьогодні", - підписала зірка фотографію.

Фанати подивилися публікацію більше 30 тисяч разів і написали коментарі:

"Літо", "Гей, я люблю тебе, Малятко, буду дивитися", "Ти моя улюблена", "Дивись, спокуслива краща подруга", "я зловлю тебе в будь-який час", "буде попсове", " Ти моя улюблениця, і я обов'язково буду дивитися !!!", "Я хочу замість цього зловити тебе на руки"," найгарячіша жінка в світі", " я і мій син на гачку!", "Нова королева Кім займає трон", "Кім, нам потрібно дружити, ти чудово виглядаєш".

Ми писали, що відома модель Кім Лі, яку прозвали корейською версією Кардашьян, позбавила чоловіків сну.

Красуня постала в одних трусиках або плавках від купальника. Верхню частину костюма вона вирішила скинути, звільнивши своїх пишних "подружок".

Нагадаємо, корейська Кардашьян задерла ніжку в напівпрозорому міні, розбурхуючи фантазію

А ще Politeka писала, що корейська Кардашьян роздяглася, заткнувши за пояс пишногруду Кім

Також Politeka повідомляла, що пишногруда корейська Кардашьян в чорному міні-ТОПі віддалася у владу спокуси



