Ведучий популярного шоу "Маска" Володимир Остапчук розповів про сімейні проблеми

Як повідомляє Politeka.net, він виклав коротке відео на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Остапчук записав відео зі своєю семирічною донькою Емілією.

Також Владимр Остапчук пояснив, чому рідко бачиться зі своїми дітьми.

"Багато хто написав з приводу того, чому я бачуся з дітьми тільки в школі і садку. Відповідаю відразу, що це не моє рішення. На жаль. Я б відразу проводив з ними і вихідні, і все інше. У мене є тільки законні якісь шляхи, щоб бачитися з дітьми в нормальному графіку. Але поки це так. І, на жаль, це не від мене залежить. Я не хочу ніяких сканалів, ніяких з'ясування відносин... але звичайно ж домагатися того, щоб діти були зі мною, я завжди буду.

Нагадаємо, Володимир Остапчук більше року тому розлучився зі своєю дружиною Оленою Войченко. Після розставання пара залишилася в поганих відносинах. Телеведучий рішуче скаржиться, що колишня дружина не дозволяє йому часто бачитися з дітьми: з 7-річною дочкою Емілією і 2-річним сином Еваном.

Нагадавши, Остапчук розкрив тяжкі наслідки перенесеного коронавірусу: "вже кілька місяців...".

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