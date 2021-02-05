Відома співачка, переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос і телеведуча Леся Нікітюк

Фотографією з дівчатами на своїй сторінці в соцмережі Instagram поділився креативний продюсер проектів на каналі "1+1" Володимир Завадюк.

"З переможницею" Танці з зірками», і з реальною переможницею", - підписав він знімок.

Компанія весело посміхалася, сидячи поруч на диванчику.

У мережі бурхливо відреагували на цей пост. При цьому поки одні милувалися зірками, інші стали обурюватися і поспішили помітити, що вважають переможницею шоу "Танці з зірками" Юлію Саніну.

"Юля переможниця«," а нічого, що переможець Юлія Саніна!", "@the_hardkiss тільки вона переможниця!❤ ️ других інших не знаю", " Наша переможниця Леся Нікітюк. Народна улюблениця", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Санта Дімопулос, яка в ніч на 30 Листопада перемогла у фіналі шоу "Танці з зірками-2020", відмовилася від кубка і передала його своїй суперниці, вокалістці The Hardkiss Юлії Саніної.

Дімопулос заявила, що вважає Саніну гідною переможницею проекту, так як солістка The Hardkiss прийшла на шоу без будь-якого танцювального досвіду. На відміну від Саніної, Дімопулос займалася танцями в підлітковому віці.

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