Відома співачка, переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос і телеведуча Леся Нікітюк
Фотографією з дівчатами на своїй сторінці в соцмережі Instagram поділився креативний продюсер проектів на каналі "1+1" Володимир Завадюк.
"З переможницею" Танці з зірками», і з реальною переможницею", - підписав він знімок.
Компанія весело посміхалася, сидячи поруч на диванчику.
У мережі бурхливо відреагували на цей пост. При цьому поки одні милувалися зірками, інші стали обурюватися і поспішили помітити, що вважають переможницею шоу "Танці з зірками" Юлію Саніну.
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"Юля переможниця«," а нічого, що переможець Юлія Саніна!", "@the_hardkiss тільки вона переможниця!❤ ️ других інших не знаю", " Наша переможниця Леся Нікітюк. Народна улюблениця", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Санта Дімопулос, яка в ніч на 30 Листопада перемогла у фіналі шоу "Танці з зірками-2020", відмовилася від кубка і передала його своїй суперниці, вокалістці The Hardkiss Юлії Саніної.
Дімопулос заявила, що вважає Саніну гідною переможницею проекту, так як солістка The Hardkiss прийшла на шоу без будь-якого танцювального досвіду. На відміну від Саніної, Дімопулос займалася танцями в підлітковому віці.
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